МО сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) была пресечена попытка киевского режима совершить атаку по территории РФ с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом 30 ноября сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Ранее, 29 ноября, в Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника над Ростовской областью. Утром в этот же день Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа в Подмосковье. Аппарат ликвидировали над территорией Подольского городского округа Московской области.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.