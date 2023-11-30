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Китай предложил план по урегулированию палестино-израильского конфликта

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Китай представил Совету Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) план из четырех пунктов по установлению мира на Ближнем Востоке, сообщает 29 ноября Assosiated Press.

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил совету, что война показывает острую необходимость создания палестинского государства рядом с Израилем.

«Мы должны с большей решимостью оживить политические перспективы решения о сосуществовании двух государств», — сказал он.

По его словам, отсутствие палестинского государства является сутью повторяющейся турбулентности в палестино-израильской ситуации.

Пекин также призвал стороны к немедленному прекращению боевых действий и защите гражданского населения. Выходом из ситуации Китай назвал возвращение к плану «Два государства для двух народов» и создание независимого палестинского государства на основе границ с 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, приводит положения из плана КНР «РИА Новости».

Китай подчеркивает, что стороны должны избегать лишения гражданского населения в секторе Газа товаров и услуг, необходимых для выживания. Они обязаны организовать каналы гуманитарной помощи в Газе и обеспечить быстрый, безопасный, безбарьерный и устойчивый гуманитарный доступ для предотвращения наступления еще более серьезной гуманитарной катастрофы.

Также Китай призвал к расширению дипломатического посредничества.

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Ранее в этот день глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о необходимости механизма гарантий для Палестины. Он призвал создать независимое палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Фидан добавил, что из заявлений партнеров Анкары видно: такой механизм необходим и получает поддержку.

До этого, 26 ноября, президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Эбрахим Раиси в ходе телефонных переговоров обсудили способы достижения постоянного прекращения огня в Газе. В ходе беседы обсуждались незаконные израильские атаки на сектор Газа, оказание гуманитарной помощи палестинцам и шаги для умиротворения региона.

Соглашение о временном прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу утром 24 ноября. Палестинское движение освободило первую партию заложников из 24 пленных, Израиль освободил 39 палестинских женщин и детей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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