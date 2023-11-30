На Сахалине состоялся телемост между участниками СВО и их семьями

На Сахалине в субботу, 25 ноября, состоялся телемост между участниками специальной военной операции (СВО) и их семьями. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, как проходило мероприятие.

Телемост был организован в штабе армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) в городе Южно-Сахалинске. Благодаря современным средствам связи семьи военных смогли спустя долгое время увидеть своих защитников, а сами бойцы получили множество позитивных эмоций от разговора с родными и близкими.

Олег Прусенко, брат участника СВО, поделился впечатлениями. Он рассказал, что не видел брата уже год. За это время многие его сослуживцы побывали в отпуске на родине, однако брат всё еще на службе.

«Он пошел добровольцем, имея высшее образование. Он преподаватель, физмат наш закончил в институте. Из-за того что толковый, а офицеров на хватает. Ему присвоили звание лейтенанта, и в должности офицера он сейчас продолжает служить», — рассказал Прусенко.

По его словам, брат всегда рад гуманитарной помощи, которая поступает как от правительства, так и от граждан страны. Когда выдается свободная минутка бойцы с радостью читают письма от жен и детей, родственников, друзей.

В ходе телемоста сахалинские бойцы услышали от родных людей слова поддержки, узнали об их надежде на скорейшее возвращение военных домой. Родственники рассказали, как дела дома, как учатся дети, как все ждут своих родных целыми и невредимыми.

В свою очередь, военнослужащие рассказали, как идет служба, отметили наличие всего необходимого для боевой работы. Пообещали, что в ближайшее время смогут получить отпуск и приехать домой.

В разговоре с военнослужащими армейского корпуса ВВО также приняли участие студенты сахалинского государственного университета (САХГУ), юнармейцы, общественные деятели, представители администрации и военного комиссариата Сахалинской области.

Временно исполняющий обязанности (врио) ректора САХГУ Александр Сабардак рассказал, что во время телемоста в зале была полная тишина. Ребята не переговаривались, не смотрели в телефоны: понимают важность происходящего и чувствуют уровень ответственности. Сабардак рассказал, что в зоне проведения СВО служит студент университета.

«Мы очень гордимся, что наш студент — настоящий герой, он находится на передовой. Он закончил у нас бакалавриат, направление физика-математика. С отличием причем. И в декабре прошлого года ушел на фронт, будучи магистрантом нашего университета», — поделился историей врио ректора.

Студент военного учебного центра при САХГУ Иван Махтудинов рассказал о своем дяде — военнослужащем войск национальной гвардии в зоне СВО. Студент признался, что мероприятие было очень трепетным. В то же время он, как будущий учитель обществознания, понимает ценность телемоста для учеников.

«Патриотическое воспитание в школах — это важное направление в политике государства. Плюс к тому, важно понимать историю своей страны и помнить о ее доблести и чести», — высказался он.

С ним согласен начальник военного учебного центра при САХГУ Андрей Дёмкин. Он объяснил, что такие мероприятия помогают студентам с профессиональной ориентацией, а военнослужащие станут для ребят примером для подражания.

На трансляцию телемоста был приглашен творческий коллектив ансамбля современной народной песни «Русский терем». Артисты исполнили для военнослужащих и гостей мероприятия патриотические и русско-народные песни.

2 июля подобный телемост был организован в Оренбурге. Во время телемоста военнослужащие смогли рассказать родным, как у них дела, услышать слова поддержки от самых близких людей. В свою очередь, родственники бойцов рассказали свои новости и выразили надежду на скорую встречу.

Перед этим, 25 марта, Минобороны показало кадры проведения телемоста, во время которого военнослужащие ЦВО из Екатеринбурга и Уфы смогли пообщаться со своими близкими. Родные рассказали, что ждут их целыми и невредимыми и верят в победу.

Телемост — это комплекс мер, которые служат для обеспечения полноценной аудио- и видеосвязи между несколькими удаленными объектами. Является одним из видов групповой телекоммуникации.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.