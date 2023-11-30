Политолог Вароли напомнил о масштабах личности экс-госсекретаря США Киссинджера

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер был важной политической фигурой и останется на страницах истории благодаря своей позиции по отношению к войне во Вьетнаме. Об этом 30 ноября «Известиям» заявил американский журналист и политолог Джон Вароли.

«Его [Киссинджера] запомнят по его позиции в отношении Вьетнама. Запомнят его роль в отношениях США и Китая в 1970-е. И нельзя забыть, какой важной фигурой он был во взаимоотношениях с СССР еще во время холодной войны и на постсоветском пространстве», ― прокомментировал собеседник.

Вароли отметил, что Киссинджер оказывал влияние на политику каждого американского президента, начиная с Линдона Джонсона, занимавшего пост с 1963 по 1969 год. Кроме того, он еще девять лет назад предупреждал о предстоящей эскалации на мировой арене из-за НАТО.

«В 2014 году он сказал: «Нам надо быть осторожными с Россией и Украиной. Не надо раскачивать эту лодку. Нельзя расширять НАТО». А Генри Киссинджер ― это огромная величина в политике, к которой на тот момент прислушивались», ― резюмировал эксперт.

О смерти Киссинджера стало известно ночью 30 ноября. Политик умер в возрасте 100 лет.

С 1969 года Генри Киссинджер был советником президента США по национальной безопасности, а в 1973 году был назначен госсекретарем страны. До 1977 года он играл значительную роль во внешней политике Соединенных Штатов: был инициатором политики разрядки в отношениях США и СССР, организовал начало отношений США с КНР, а также заключил Парижское мирное соглашение, которое должно было привести к завершению войны во Вьетнаме.