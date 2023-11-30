Российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в ЛНР

Средства противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Запад» огнем зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» ликвидировали пять украинских беспилотников на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в четверг, 30 ноября, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«Группировка ПВО огнем ЗРК «Тор» уничтожила пять беспилотных летательных аппаратов, из них четыре «Фурии» и одну «Лелеку-100», в районах Меловатки, Житловки, Залимана и Петровского», — приводит его слова ТАСС.

Зыбинский также сообщил, что в Харьковской области мотострелковое соединение общевойсковой армии отразило контратаку штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), а расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 14-й механизированной бригады противника.

Ранее, 28 ноября, в Минобороны РФ сообщили, что за сутки российские военные поразили центр подготовки и применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ и хранилище авиатоплива. Кроме того, российские средства ПВО уничтожили шесть беспилотников ВСУ в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Тогда же Зыбинский рассказал, что военнослужащие группировки войск «Запад» сорвали ротацию бригады украинских войск на купянском направлении. Кроме того, были оражены две контратаки штурмовых групп ВСУ на направлении Синьковка, Лиман Первый.

27 ноября в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 43-й и 57-й механизированных бригад ВСУ на купянском направлении. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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