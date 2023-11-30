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МО показало работу добровольцев из Ульяновской области на краснолиманском направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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На краснолиманском направлении военнослужащие добровольческого батальона Центрального военного округа (ЦВО) из Ульяновской области отбили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 30 ноября сообщает Министерство обороны России.

В результате грамотных действий военнослужащие мотострелкового подразделения ЦВО отбили атаку ВСУ и заняли опорный пункт противника.

Передовая группа на бронеавтомобиле, совершив марш в освобожденный район, заняла позиции. Российские военные выставили боевое охранение, посты и секреты, подготовив рубеж обороны. Разведка с воздуха обеспечивается малогабаритными дронами.

«За последнее время на нашем направлении было отражено порядка 10 атак украинских националистов. Мое подразделение отразило три атаки. В любое время готовы отразить следующие наплывы, военнослужащие чувствуют себя хорошо и готовы к выполнению задач», ― рассказал начальник штаба батальона с позывным Ялта.

По словам начштаба батальона, большая часть подразделения состоит из добровольцев из Ульяновской области, которые несут круглосуточное боевое дежурство на освобожденных позициях.

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За день до этого Минобороны сообщило, что за минувшие сутки на краснолиманском направлении были отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ. Потери Киева составили до 80 военнослужащих и два автомобиля.

Тогда же стало известно, что артиллерийские расчеты буксируемых пушек 2А36 «Гиацинт-Б» Центрального военного округа Вооруженных сил РФ смогли уничтожить позиционный район артиллерии Вооруженных сил Украины в ходе контрбатарейной борьбы на краснолиманском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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