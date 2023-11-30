МО показало работу добровольцев из Ульяновской области на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении военнослужащие добровольческого батальона Центрального военного округа (ЦВО) из Ульяновской области отбили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 30 ноября сообщает Министерство обороны России.

В результате грамотных действий военнослужащие мотострелкового подразделения ЦВО отбили атаку ВСУ и заняли опорный пункт противника.

Передовая группа на бронеавтомобиле, совершив марш в освобожденный район, заняла позиции. Российские военные выставили боевое охранение, посты и секреты, подготовив рубеж обороны. Разведка с воздуха обеспечивается малогабаритными дронами.

«За последнее время на нашем направлении было отражено порядка 10 атак украинских националистов. Мое подразделение отразило три атаки. В любое время готовы отразить следующие наплывы, военнослужащие чувствуют себя хорошо и готовы к выполнению задач», ― рассказал начальник штаба батальона с позывным Ялта.

По словам начштаба батальона, большая часть подразделения состоит из добровольцев из Ульяновской области, которые несут круглосуточное боевое дежурство на освобожденных позициях.

За день до этого Минобороны сообщило, что за минувшие сутки на краснолиманском направлении были отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ. Потери Киева составили до 80 военнослужащих и два автомобиля.

Тогда же стало известно, что артиллерийские расчеты буксируемых пушек 2А36 «Гиацинт-Б» Центрального военного округа Вооруженных сил РФ смогли уничтожить позиционный район артиллерии Вооруженных сил Украины в ходе контрбатарейной борьбы на краснолиманском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.