Близкие заложников-россиян в Газе рассказали о надеждах на их спасение

По информации Израиля, как минимум 161 человек всё еще находится в плену ХАМАС в секторе Газа. Известно о восьми россиянах, из которых пока только троих удалось вызволить при участии дипломатов. Родственники удерживаемых в заложниках россиян 30 ноября рассказали «Известиям» о своих близких и надеждах на их спасение.

По словам семьи Лобановых, члены которой имеют российско-израильское гражданство, их сын Александр, взятый в плен ХАМАС, работал утром 7 октября на рейве Supernova.

«Мы проснулись от взрывов, дома сотрясались. В 07:30 мы позвонили Саше, спросили: «Сынок, ты где?» Он сказал, чтобы мы не переживали, что он там с полицией и что армия тоже там. [Сказал:] «У нас стреляют». Последний раз он позвонил жене в девять утра и сказал, что он попытался убежать. А спустя буквально несколько секунд его супруга услышала автоматные очереди, были слышны взрывы, после чего связь оборвалась. Больше мы его не видели и не слышали», ― рассказала мать пленного россиянина Оксана Лобанова.

Она узнала, что Александр находится в плену в секторе Газа спустя три недели после того, как сын перестал выходить на связь. До этого она вместе с мужем ходила на опознания в больницы и морги.

По словам родственников пленных, каждый день продления режима прекращения огня для них — это очередной день надежды, когда они могут рассчитывать, что их близкие окажутся на свободе «если не сегодня, то завтра, послезавтра».

Кроме того, близкие россиян, которые находятся в руках у боевиков ХАМАС, отметили плотную работу с ними сотрудников МИД РФ.

«Я вижу, что все работают. Возможно, сегодня кого-то выпустят, возможно, завтра. Я верю российским органам власти, я живу в России. Да, я вижу, что Россия работает в этом вопросе», — резюмировала одна из собеседниц.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Для меня те, кто совершил эти убийства, — Чикатило»