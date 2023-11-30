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Умерла актриса из «Секса в большом городе» Фрэнсис Стернхаген

People: Фрэнсис Стернхаген из «Секса в большом городе» умерла в возрасте 93 лет
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Фото: Getty Images/Daniel Zuchnik
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Американская актриса Фрэнсис Стернхаген, известная по ролям в сериалах «Секс в большом городе» и «Веселая компания», умерла в Нью-Йорке на 94-м году жизни. Об этом в среду, 29 ноября, сообщил журнал People.

«С большой печалью мы сообщаем новость о том, что наша дорогая мама, актриса Фрэнсис Стернхаген, мирно скончалась по естественным причинам в Нью-Рошелле, штат Нью-Йорк, 27 ноября в возрасте 93 лет», — говорится в заявлении семьи актрисы.

Стернхаген начала сниматься в 1948 году. В ее фильмографии 91 картина. За роль Банни Макдугал в сериале «Секс в большом городе» она была номинирована на премию «Эмми».

В 1955 году Фрэнсис Стернхаген дебютировала на Бродвее. Дважды она получала премию «Тони».

Актриса прожила в браке с актером Томасом А. Карлином 35 лет (в 1991 году он умер). У пары остались шестеро детей, девять внуков и двое правнуков.

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