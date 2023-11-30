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В Роскачестве дали рекомендации по выбору красной икры

Представитель Роскачества: прежде чем покупать, обратите внимание на условия реализации продукта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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При покупке красной икры необходимо обратить внимание на условия реализации и цену продукта — она не должна быть ниже рыночной стоимости, рассказала директор департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова 30 ноября.

«Прежде чем покупать, обратите внимание на условия реализации икры — она должна храниться при более низкой температуре, чем температура бытового холодильника. Это препятствует размножению вредных организмов», — объяснила специалист в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, на фабриках при засолке икры практикуется метод глубокой заморозки в качестве дезинфекции. Кроме того, важную роль играет правильно приготовленный рассол. Кроме того, на фабриках регулярно проводятся ветеринарно-санитарные экспертизы.

«Выбирая жестяную банку, обратите внимание на ее целостность, а также убедитесь в отсутствии вздутости. Потрясите банку перед покупкой — если услышали звук «бултыхания», это говорит о наличии лишней жидкости, которой там быть не должно», — объяснила Котельникова.

Эксперт напомнила, что на полках магазинов встречается не только натуральная икра, но и структурированная, а также имитированная. Эти продукты не являются подделками натуральной икры, если их происхождение указано на этикетке. Так, структурированная икра делается из джуса — остатков икорного производства. Их запечатывают в полимерные съедобные капсулы и пускают в продажу. Имитированная же изготовляется из водоросли.

Эти продукты порой используют недобросовестные производители, которые смешивают натуральную икру с изготовленной искусственно. Такая продукция дешевле, а потому эксперт порекомендовала не покупать икру ниже рыночной стоимости.

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В результате лабораторных исследований у трех производителей красной икры на Сахалине в октябре были выявлены в продукции живые личинки рода аnisakis, нематод, скребней, трематод, цестод.

Перед этим, 23 ноября, стало известно, что на Камчатке задержали предпринимателя более чем с 3,9 т немаркированной красной икры на 19,5 млн рублей. Экологический ущерб от нелегальной добычи превышает 110 млн рублей. По версии правоохранителей, предприниматель незаконно приобретал и хранил немаркированные лососевую икру и крабовую продукцию, а потом продавал их в торговых точках в Петропавловске-Камчатском.

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