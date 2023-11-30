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Маск отказался голосовать за Байдена на выборах президента в 2024 году

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Американский предприниматель Илон Маск в четверг, 30 ноября, заявил, что на выборах главы США в 2024 году не будет голосовать за нынешнего американского президента Джо Байдена.

Миллиардер объявил об этом во время выступления на конференции, организованной газетой The New York Times. На вопрос, означает ли это, что он проголосует за бывшего президента США Дональда Трампа, Маск возразил.

«Я не говорю, что проголосую за Трампа. Это определенно трудный выбор», — цитирует его Bloomberg.

Маск добавил, что голосовал за Байдена, демократа, в 2020 году, но с тех пор как президент вступил в должность, у них сложились спорные отношения.

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Ранее в этот день американская некоммерческая организация Open Secrets сообщила, что в ходе предвыборной кампании 2020 года Байден заручился в несколько раз большей финансовой поддержкой от произраильских спонсоров по сравнению с другими кандидатами. Речь идет о сумме в почти $4 млн.

До этого, 20 ноября, газета The Wall Street Journal сообщила о потере Байденом поддержки среди миллениалов (тех, кто родился с 1980-х до конца 1990-х годов) и представителей поколения Z (тех, кто родился с конца 1990-х до начала 2010-х годов), поскольку не может найти с ними общий язык. Как отметил глава политической организации «Молодые демократы Университета Эмори» Даниэл Парр, президент США «выглядит оторванным от реальности».

19 ноября телеканал NBC News со ссылкой на проведенный им опрос сообщил, что рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня за всё время его нахождения на посту лидера страны. Как указал телеканал, рейтинг одобрения президента снизился на 40% из-за того, что большая часть населения страны не поддерживает подход нынешнего лидера страны к внешней политике и его позицию по конфликту на Ближнем Востоке.

Выборы президента Соединенных Штатов пройдут в ноябре 2024 года.

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