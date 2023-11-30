Врачи назвали вакцинацию лучшей профилактикой гриппа

Уровень заболеваемости гриппом в России растет, но процесс пока не носит взрывного характера, заявили «Известиям» эксперты. При этом в 18 крупных городах эпидпорог уже превышен на 20% и более. Опрошенные врачи напоминают: лучшей профилактикой гриппа считается вакцинация, которая поможет избежать тяжелых осложнений.

Сейчас, по данным НИИ гриппа, подавляющее большинство пациентов в России болеют вирусом штамма H3N2 — с начала сезона в стране выявлены 18 его подвидов, а сейчас циркулируют семь.

Терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова рекомендовала пациентам обсудить со своим лечащим врачом вакцинацию против пневмококковой инфекции — она часто осложняет течение гриппа, особенно у групп риска. В них входят люди пожилого возраста, дети младше пяти лет, беременные и недавно родившие, а также люди, страдающие рядом хронических заболеваний. Вакцинация позволяет избежать серьезных осложнений.

«Грипп способен вызывать тяжелые осложнения даже у здоровых людей с неослабленным иммунитетом», — предупредила Миронова.

Кроме того, грипп дает серьезную интоксикацию, бактериальные осложнения, может приводить к летальным исходам, напомнила «Известиям» врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова. Поэтому нужно прививаться, однако стоит учитывать, что для выработки антител требуется не меньше двух недель, добавила она.

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