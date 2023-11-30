Двоих жителей ДНР предостерегли от контактов со спецслужбами Украины

Органы Федеральной службы безопасности (ФСБ) объявили официальное предостережение двум жителям Донецкой Народной республики (ДНР), которые поддерживали контакты с украинскими спецслужбами. Ведомство опубликовало кадры оперативных мероприятий 30 ноября.

Благодаря работе органов военной контрразведки Южного и Восточного военных округов двоих жителей ДНР удалось предупредить, что их деятельность может оказаться преступной и преследоваться, согласно Уголовному кодексу (ст. 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией) и ст. 275 УК РФ (Государственная измена).

«Если вы понимаете, что можете оказаться в подобной ситуации, срочно прекратите контакты с сотрудниками украинских спецслужб и обратитесь в Федеральную службу безопасности, расскажите о произошедшем», ― заявил один из жителей ДНР, получивший предупреждение.

Кроме того, отметили в ФСБ, своевременное обращение в органы безопасности и деятельное раскаяние о фактах сотрудничества со спецслужбами противника позволяет избежать уголовной ответственности.

В конце октября органы ФСБ объявили официальное предостережение жителю Москвы, который пытался финансировать запрещенную в России украинскую организацию «Русский добровольческий корпус» (РДК). Сотрудники ФСБ сообщили, что гражданин купил в интернет-магазине товары с символикой РДК, предполагая, что переведенные им деньги пойдут на финансирование организации. Уточняется, что мужчина признался в содеянном.

В управлении подчеркнули, что действия мужчины только создали условия для совершения преступления по ст. 275 УК России («Государственная измена») и оснований для привлечения его к уголовной ответственности нет, поэтому сотрудники управления только объявили ему официальное предостережение о недопустимости таких действий.