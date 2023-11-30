Экономист объяснил изменения в учете Росстатом пенсионных выплат

Росстат изменит систему наблюдения за суммами пенсионных выплат и численностью людей пенсионного возраста. О том, как это будет работать, рассказал 30 ноября доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

По словам эксперта, в приказе Росстата, опубликованном 17 ноября, есть характеристика некоторых новых форм ведения и отслеживания статистики. Так, форма «Пенсии-Н» будет отображать данные о неработающих пенсионерах, «94 Пенсии-Р» — о работающих, а «N94 Пенсии» — краткая форма, которая соберет данные воедино.

Нововведения вступят в силу с 1 декабря. По мнению Гиринского, они призваны предоставить более детальную информацию о всех видах пенсионного обеспечения.

«Формы статистического наблюдения, генерируемые Росстатом по пенсионному учету, позволяют точнее оценить нагрузку по выплатам в рамках макроэкономической модели, а также в региональном разрезе», — объяснил экономист в интервью агентству «Прайм».

Например, такие методы сбора статистики упростят расчеты индексации пенсий как в нескольких регионах, так и отдельно по каждому.

Заполненные и оформленные формы направляются в территориальные органы Социального фонда. Они должны быть готовы в первый день месяца, следующего за отчетным. Полученные сведения позже обрабатывают, анализируют и группируют с учетом данных, имеющихся на лицевых счетах пенсионеров, состоящих на учете в территориальных органах СФР.

Ранее, 27 ноября, президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении в 2024 году размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности, а также закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей в месяц.

В тот же день член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что Госдума обсуждает с правительством вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. Депутат отметила, что сейчас в стране около 33 млн неработающих пенсионеров, и власти стараются оказать основную поддержку именно им.