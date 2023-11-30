РФ сможет претендовать на экстрадицию убийцы двух россиянок в Турции

Если иностранец совершил преступление против граждан России за рубежом, РФ вправе требовать его выдачи, пояснил «Известиям» юрист Адвокатской палаты Москвы Олег Пантюшов, комментируя дело об убийстве двух россиянок в Турции.

«Согласно российскому уголовному законодательству, наказание за убийство двух и более лиц предусматривает от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение», — пояснил юрист.

Тела модели Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери с огнестрельными ранениями турецкие полицейские обнаружили 28 ноября. Об их пропаже ранее заявили в полицию друзья. Основным подозреваемым родственники убитых считают бывшего мужа Двизовой Андрея Кушлевича.

Мужчина ранее был задержан в Москве по линии Интерпола за кражу, но совершил побег из-под стражи. Близкие Двизовой рассказали «Известиям», что Кушлевич следил за ней в Турции, угрожал и шантажировал, а после убийства забрал их общего сына в Литву. Факт преследования Двизовой со стороны Кушлевича подтверждает и адвокат Оганес Геворкян, представлявший интересы убитой в ходе бракоразводного процесса.

После расторжения брака Двизова с дочерью от первого брака переехала в Турцию. Там она работала моделью и занималась продажей элитной недвижимости.

По словам опрошенных «Известиями» экспертов, вопрос об экстрадиции обвиняемого в случае установления его личности будет решаться страной, в которой тот будет задержан, а сам процесс может растянуться на несколько лет.

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Трагический мотив: кто стоит за убийством двух россиянок в Турции