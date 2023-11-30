Дочь-подросток гражданина РФ освобождена из плена ХАМАС

Гали Таращански, 13-летняя девочка, чей отец — гражданин РФ, освобождена и прибыла на территорию Израиля. Об этом сообщило издание Ynetnews в четверг, 30 ноября.

«Израильский чиновник подтвердил, что заложники, которые должны были быть освобождены в рамках шестого соглашения о прекращении огня, были переданы Международному комитету Красного Креста», — написали в издании.

В списке освобожденных, приведенном ниже, значится имя Гали. Всего освобождены были 14 пленных, среди которых десять израильтян.

Ранее об освобождении девочки из плена ХАМАС вели переговоры дипломаты МИД России.

Гали похитили еще утром 7 октября. Она находилась в доме своего отца вместе с братом Лиором в кибуце Беери.

«В то утро я переписывалась с Лиором, и он сказал мне, что все в порядке, но из коротких слов, которые он написал, я поняла, что он находится под большим давлением. Он послал мне воздушный поцелуй, и я сказала ему, что люблю его, и это был наш последний разговор», — рассказала их бабушка.

В тот день Лиор был убит, а Гали — похищена в Газу.

«С того дня я ничего не готовила и просто всё время волнуюсь. Я просто хочу видеть Гали дома. Она такая веселая девушка, такая любящая жизнь», — поделилась своими эмоциями ее бабушка.

Ранее, 29 ноября, сообщалось, что Гали Таращански была включена в список для обмена между ХАМАС и Израилем.

В тот же день, вечером, ХАМАС освободило двух россиянок, 50-летнюю Елену Трупанов и ее 73-летнюю мать Ирину Татти. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили освобождение двух женщин, не указав их имена и гражданство. Сообщалось, что освобожденных заложниц военные будут сопровождать до больницы, где они воссоединятся со своими семьями после того, как пройдут первичное медицинское обследование.

Позже «Известия» пообщались с подругой Ирины Татти Людмилой, которая рассказала, что в настоящий момент в плену у ХАМАС остался внук Ирины — 27-летний Александр. По словам Людмилы, в первую очередь палестинское движение собиралось отпустить на свободу пожилых людей. Кроме того, Александр, у которого российско-израильское гражданство, служил в ЦАХАЛ.

Утром 24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.