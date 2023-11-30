Американский президент Джо Байден должен склонить Украину к мирным переговорам, поскольку затягивание конфликта негативным образом скажется и на Киеве, и на Вашингтоне. Такую позицию озвучил колумнист Анатоль Ливен в статье для издания Responsible Statecraft 29 ноября.

Он подчеркнул, что ситуация на фронте остается безнадежной для Украины: Запад может предоставить новое оружие, однако в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает солдат. Мобилизация затруднена большим количеством уклонистов, в то время как российская армия постоянно укрепляет свои оборонительные линии и производит больше оружия, чем может предложить Киеву Запад.

«Поэтому прекращение огня и переговоры о мирном урегулировании становятся всё более необходимыми для Украины. <…> Признавая это, администрация Байдена, как сообщается, в частном порядке советует украинскому правительству начать переговоры с Россией», — пишет Ливен.

Однако, по его мнению, таких призывов «за закрытыми дверями» со стороны США недостаточно. Пока Вашингтон публично продолжает настаивать на том, что только Киев может диктовать свои правила в переговорах, ситуация усложняется.

Автор предположил, что США решат отстраниться от принятия решения и предпочтут надеяться, что проблема разрешится сама. Но такое затягивание конфликта, вероятнее всего, только ухудшит последствия.

«Украина, возможно, не сможет продержаться так долго, а крупный успех России <…> поставит администрацию Байдена перед мучительным выбором: принять поражение Украины, которое станет значительным унижением для США и НАТО, или угрожать прямым вмешательством и рисковать ядерной войной с Россией», — подытожил Ливен.

27 ноября заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра заявила в интервью, что Киев не пойдет на мирное соглашение с Москвой без выплаты репараций. При этом в тот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил «Известиям», что если соглашение о мире будет обуславливаться Киевом выплатой репараций, то для Москвы сам переговорный процесс не может начаться, что на Украине хорошо понимают.

22 ноября президент России Владимир Путин еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

9 ноября в США спрогнозировали скорые переговоры по Украине из-за давления на президента страны Владимира Зеленского. Обозреватель Responsible Statecraft рассказал, что, по его мнению, помимо давления, исходящего изнутри внутриполитического и военного окружения украинского лидера, дипломатическое давление исходит и от ведущих международных партнеров, поэтому Украина будет вынуждена пойти на переговоры.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.