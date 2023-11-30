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Энергетики Крыма за день восстановили электроснабжение более 40 тыс. жителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Энергетики в Крыму в течение дня восстановили энергоснабжение 41,6 тыс. жителей, нарушенное сильным штормом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр чрезвычайных ситуаций по региону Сергей Садаклиев в среду, 29 ноября.

«На данный момент продолжается работа по восстановлению электроэнергии. Отключено на вечер 9,3 тыс. человек. В сравнении с утром за световой день удалось восстановить электроэнергию и подать 41,6 тыс. человек», — рассказал Садаклиев.

По его сведениям, над ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации (ЧС) работали 213 бригад, 643 человека и 224 единицы техники.

«В ночную смену продолжаются работы. Заступит порядка 60 бригад и 70 единиц техники», — сообщил министр.

Он также обратился к жителям Крыма с просьбой потерпеть еще немного и заверил, что бригады в настоящее время делают всё возможное, чтобы вернуть электричество во все дома республики.

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Ранее в этот день сообщалось, что режим ЧС введен в 15 муниципалитетах Крыма. За прошедшую ночь из-за сильного ветра оказались отключены 63 высоковольтные линии и 917 трансформаторных подстанций. Без электричества остались 44 социально значимых объекта, отключены пять котельных. Частично без воды остались 116 населенных пунктов.

Перед этим, 27 ноября, из-за непогоды в Крыму погиб один человек. По предварительной информации, мужчина находился в селе Морское под Судаком, он вышел посмотреть на волны и в результате скончался.

С 26 ноября на территорию ряда субъектов Южного федерального округа оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым.

Больше всего пострадали районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Ленинский и Бахчисарайский. В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра, порывы которого достигают 40 м/с. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днем.

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