Появилось видео освобождения двух захваченных ХАМАС россиянок

Палестинское движение ХАМАС опубликовало кадры освобождения из плена двух гражданок РФ — 50-летней Елены Трупановой и ее 73-летней матери Ирины Татти. Их отпустили 29 ноября, они уже прибыли в Израиль.

Об освобождении двух россиянок стало известно вечером этого же дня. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили освобождение двух женщин, не указав их имена и гражданство. Сообщалось, что освобожденных заложниц военные будут сопровождать до больницы, где они воссоединятся со своими семьями после того, как пройдут первичное медицинское обследование.

Позже «Известия» пообщались с подругой Ирины Татти Людмилой, которая рассказала, что в настоящий момент в плену у ХАМАС остался внук Ирины — 27-летний Александр. По словам Людмилы, в первую очередь палестинское движение собиралось отпустить на свободу пожилых людей. Кроме того, Александр, у которого российско-израильское гражданство, служил в ЦАХАЛ.

Ранее в этот день боевое крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» заявило об освобождении двух российских заложников в ответ на просьбу руководства РФ, не сообщив подробностей.

29 ноября посол Израиля в Москве Александр Бен Цви сообщил, что в плену у палестинского движения ХАМАС остаются еще семь заложников-россиян. Он отметил, что находится в постоянном контакте с российской стороной по ситуации с заложниками, в том числе с теми, кто имеет гражданство РФ.

Утром 24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.