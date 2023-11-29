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Доброволец из Иордании из-за незнания языка один пошел в атаку на ВСУ

Иорданский доброволец из-за незнания языка один пошел в наступление на ВСУ
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Фото: Министерство обороны РФ
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Воюющий в рядах Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне спецоперации доброволец из Иордании Мотаз, не поняв приказ на русском языке, в одиночку пошел в наступление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом солдат 29 ноября рассказал военкору Сергею Среде.

Родившийся в Иордании этнический черкес Мотаз сначала служил в иорданском спецподразделении, где прошел подготовку по системе американского спецназа. После начала спецоперации он отправился на фронт.

По словам военного, на одном из участков он пошел в наступление, не поняв приказа командира возвращаться на позиции.

«А он кричал мне по-русски: «Возвращайся! Возвращайся! Возвращайся!» А я не понимал и продолжал наступление. К счастью, все обошлось. Бог мне помог. Это была опасная ситуация, но в то же время забавная», — рассказал доброволец беседе с военкором, опубликованной в Telegram-канале «Поток».

Мотаз отметил, что, несмотря на комичность ситуации, сослуживцы были рады, что боец остался в живых. Также доброволец рассказал, что командир посоветовал ему подучить русский язык.

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Ранее, 28 ноября, стало известно, что младший сержант Унатбек Аманов, водитель попавшей в засаду колонны, отразил атаку диверсантов ВСУ. В ходе отражения атаки неприятеля Аманов из стрелкового оружия уничтожил часть диверсантов. В результате диверсионно-разведывательной группе (ДРГ) ВСУ пришлось отступить.

26 ноября в Минобороны рассказали, как сержант Владимир Берлим смог вовремя обнаружить движение группы незнакомых лиц. Он оперативно атаковал нарушителей и доставил их в командный пункт.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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