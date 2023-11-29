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ЦАХАЛ уничтожила трех нарушивших условия прекращения огня радикалов

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа уничтожила трех радикалов, которые нарушили условия режима прекращения огня. Об этом в среду, 29 ноября, сообщил на брифинге официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

«Войска Армии обороны Израиля находятся в боеготовности на линиях оперативной паузы в Газе. Сегодня военные ликвидировали трех террористов, которые нарушили условия оперативной паузы и создали угрозу нашим силам», — заявил Хагари.

Он добавил, что похожий эпизод с нарушением условий прекращения огня был и днем ранее. Вооруженные силы Израиля тогда действовали против террористов, которые бросали в них взрывчатку, уточнил представитель ЦАХАЛ.

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Ранее в этот день боевое крыло палестинской группировки «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» сообщило, что трое удерживаемых в секторе Газа заложников погибли в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Пресс-служба ЦАХАЛ возложила ответственность за это на ХАМАС.

Также в этот день сообщалось, что Израиль и ХАМАС достигли предварительной договоренности о продлении перемирия еще на два дня. За день в ХАМАС заявили, что Израиль добавил имена 50 палестинских женщин, удерживаемых в его тюрьмах, к предыдущему списку заключенных, о котором объявлялось в начале переговоров по соглашению о гуманитарном перемирии.

Утром 24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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