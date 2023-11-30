Во Франции министрам запретили использовать сторонние мессенджеры

Премьер-министр Франции Элизабет Борн запретила министрам и членам кабинета министров использовать мессенджеры, не проверенные Национальным агентством безопасности информационных систем (ANSSI). Об этом в среду, 29 ноября, сообщил телеканал BFM.

Согласно подписанному Борн документу, всем членам правительства необходимо до 8 декабря удалить со своих смартфонов WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), Telegram и другие.

«Основные приложения для обмена сообщениями занимают всё большее место в нашем ежедневном общении. Однако эти цифровые инструменты не лишены уязвимостей в плане безопасности», — пояснила запрет премьер-министр.

В качестве альтернативы чиновникам было предложено французское приложение Olvid, представленное как «единственная платформа, получившая сертификат безопасности первого уровня (CSPN) от ANSSI».

Ранее, 20 июня, Госдума России приняла закон о штрафах для государственных служащих за использование иностранных мессенджеров. Штрафы коснутся только тех госслужащих и финансовых организаций, которые начнут глубоко интегрировать зарубежные мессенджеры в свои рабочие процессы, связанные с оборотом персональных данных и финансовой информации.