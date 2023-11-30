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Расписание поездов изменится на участках Москва – Тверь и Москва – Конаково

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Расписание пригородных поездов изменится на участках Москва — Тверь и Москва — Конаково c 1 по 8 декабря в связи с модернизацией железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании среду, 29 ноября.

Расписание движения некоторых пригородных поездов изменится в связи с производством работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке Бологое – Москва.

«Пригородные поезда на участках Москва — Тверь и Москва — Конаково, а также на участке Тверь — Лихославль будут ходить по измененному расписанию, часть поездов будет отменена», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ознакомиться с изменениями можно на информационных стендах станций и на сайте в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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Ранее в этот день сообщалось, что поезда первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) с 30 ноября по 8 декабря 2023 года будут курсировать по измененному расписанию из-за обновления инфраструктуры на участке между Бескудниково и Лобней.

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