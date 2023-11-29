Подруга прибывших из плена ХАМАС россиянок рассказала об условиях освобождения

Освобожденные из плена в секторе Газа 50-летняя Елена Трупанова и ее 73-летняя мать Ирина Татти находятся на территории одной из военных баз в Израиле, за их состоянием следит Международный комитет Красного Креста. Об этом 29 ноября «Известиям» рассказала Людмила, подруга Татти.

Собеседница отметила, что ей пока не удалось поговорить с освобожденными россиянками, поскольку их телефоны были утеряны во время боевых действий.

«Вчера были освобождены люди с двойным гражданством, в том числе и с российским. И сегодня в числе прочих, имена всех освобожденных не оглашены, но Ирину Александровну [Татти] и ее дочь Елену Трупанову уже показали. Их сегодня передали, они в машине Красного Креста, сейчас вошли на территорию Израиля и находятся на территории военной базы», ― рассказала Людмила.

Вместе с матерью и дочерью ХАМАС взяло в плен 27-летнего Александра, внука Татти. Его пока не освободили. По словам Людмилы, в первую очередь палестинское движение собиралось отпустить на свободу пожилых людей. Кроме того, Александр, у которого российско-израильское гражданство, служил в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«По заявлениям ХАМАС, изначально будут освобождены пожилые и дети, затем мужчины, в самую последнюю очередь ― молодые люди, которые принимали участие в боевых действиях. Саша с четырех лет живет в Израиле, он служил в Армии обороны Израиля. Несмотря на то, что он является гражданином России, его не отпустили», ― заявила Людмила.

Об освобождении двух россиянок стало известно вечером этого же дня. В Армии обороны Израиля подтвердили освобождение двух женщин, не указав их имен и гражданство. Сообщалось, что освобожденных заложниц военные будут сопровождать до больницы, где они воссоединятся со своими семьями после того, как пройдут первичное медицинское обследование.

Ранее в этот день боевое крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» заявило об освобождении двух российских заложников в ответ на просьбу руководства РФ, не сообщив подробностей.

29 ноября посол Израиля в Москве Александр Бен Цви сообщил, что в плену у палестинского движения ХАМАС остаются еще семь заложников-россиян. Он отметил, что находится в постоянном контакте с российской стороной по ситуации с заложниками, в том числе с теми, кто имеет гражданство РФ.

Утром 24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.