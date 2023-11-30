Небензя упрекнул США в оценке палестинцев как людей второго сорта

Запад не заинтересован в помощи жителям Палестины, поскольку для него они — люди второго сорта. Такое мнение высказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации по ситуации на Ближнем Востоке. Текст его речи опубликован на сайте представительства в среду, 29 ноября.

«За эти недели стал очевидным один крайне неприглядный факт: для Запада палестинцы — это люди второго сорта, в защите интересов которых он попросту не заинтересован. Это главная причина проблем, с которыми Совет сталкивается при выработке решений», — заявил он.

По словам Небензи, призывы к Совбезу потребовать немедленного прекращения огня в секторе Газа поступают с самого начала обострения палестино-израильского конфликта. Россия еще 16 октября направила в Совет проект своей резолюции по этой проблеме. Однако результатов не последовало.

«Максимум, что за всё это время смог породить Совет, — это беззубая резолюция 2712 о гумпаузах без какого-либо механизма мониторинга ее выполнения. Неудивительно, что она не выполняется», — сообщил постпред.

Небензя подчеркнул, что посыл принятой резолюции был изначально верен, однако из-за стараний США в нем не содержится требований ни о немедленном прекращении огня, ни о беспрепятственном доступе к нуждающимся и оказанию им необходимой помощи.

Ранее, 15 ноября, стало известно, что СБ ООН не принял поправку РФ к проекту резолюции Мальты, которая призывала к немедленному гуманитарному перемирию в секторе Газа. Пять стран ее поддержали, девять — воздержались, и только США выступили против.

Позже в этот же день организация приняла резолюцию Мальты по палестино-израильскому конфликту с акцентом на защиту детей. За принятие резолюции проголосовали 12 стран. Воздержались США и Великобритания, а также Россия, поскольку поправка, предложенная РФ в качестве дополнения к резолюции, была отклонена Совбезом.

Тогда же Небензя заявил, что с самого начала обострения конфликта США срывали любые попытки создать сбалансированный документ с мерами по его деэскалации. Он также подчеркнул, что американские коллеги по Совету, прикрываясь лозунгами о борьбе с терроризмом и правом Израиля на самооборону, по сути оправдывали коллективное уничтожение палестинцев, в том числе гражданских лиц.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.