Бербок указала на фатальное падение интереса к Украине

Обеспокоенность мировой общественности вооруженным конфликтом на Украине стремительно слабеет. Это может привести к фатальному развитию событий, сообщает 29 ноября глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Украина исчезает из поля зрения общественности — это фатально. Атаки России стали более жесткими, чем когда-либо», ― заявила глава немецкого внешнеполитического ведомства в социальной сети X.

Вместе с тем, отметила Бербок, Украина выбрала путь в направлении Североатлантического альянса и Евросоюза, «сделав свой выбор в пользу мира, свободы и безопасности».

«Будущее Украины ― в ЕС и НАТО», ― добавила глава МИД ФРГ.

Также Анналена Бербок сообщила, что Германия выделила дополнительную сумму в размере €11,5 млн в Целевой фонд Украина–НАТО.

«Совет Украина–НАТО станет рабочим двигателем, с помощью которого Украина будет приближаться к НАТО. Стандарты НАТО, планирование потенциала и реформа вооруженных сил занимают центральное место на этом пути. Германия выделяет дополнительно €11,5 млн в Целевой фонд Украина–НАТО», ― заключила Бербок.

Ранее в этот день глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) де-факто становятся армией НАТО. В свою очередь, генсек альянса Йенс Столтенберг сказал, что поставками военной помощи НАТО помогает ВСУ стать полностью совместимыми с западными армиями.

В тот же день замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сказал «Известиям», что вооруженный конфликт между РФ и НАТО не исключен, но возможная эскалация полностью зависит от действий альянса. Рябков заметил, что бесконечное посягательство на российские интересы на «сердцевинном» для России направлении является «опасным путем».

До этого, 15 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО для России неприемлемо в любом виде.

16 октября президент России Владимир Путин в интервью медиакорпорации Китая заявил, что для Москвы важен внеблоковый статус Украины, указав на то, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других.

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.