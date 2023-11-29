МОК не назвал сроки принятия решения по допуску россиян на Олимпиаду – 2024

Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение об участии спортсменов из РФ в Олимпиаде 2024 года в Париже в подходящее время. Об этом 29 ноября заявил официальный представитель МОК Марк Адамс в ходе пресс-конференции в Париже.

Он указал, что «не может дать конкретную дату», поскольку ситуация постоянно меняется, но пообещал сообщить, когда для решения придет время, передает ТАСС.

При этом Адамс отметил, что МОК будет проверять россиян на соответствие критериям допуска до и после начала Олимпийских игр. По его словам, они продолжат проходить проверку международными федерациями, допускающими их на соревнования.

Ранее, 15 ноября, в Паралимпийском комитете России (ПКР) назвали несправедливыми критерии допуска российских спортсменов на Паралимпийские игры – 2024 в Париже. Там отметили, что критерии ставят их в неравное положение по отношению с атлетами из других государств.

До этого, в сентябре, министр спорта России Олег Матыцин заявил, что около 180 человек из РФ смогут принять участие в Олимпийских играх в 2024 году. По его словам, такое предсказание было сделано на основе квалификаций спортсменов.

МОК рекомендовал спортивным федерациям вообще не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после начала 24 февраля 2022 года проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ней было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

28 марта текущего года исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов неправомерен.