Реклама
Прямой эфир
Культура
На премии «Золотой Граммофон» бойцам СВО вручили сертификаты на 1 млн рублей
Общество
Кабмин попросили пересмотреть выплату компенсаций пострадавшим в ЧС
Армия
ВС РФ применили акустический комплекс «Языковед» против ВСУ
Спорт
МОК не назвал сроки принятия решения по допуску россиян на Олимпиаду – 2024
Мир
Путин заявил о многолетнем промывании мозгов украинцев псевдоисториками
Мир
Нетаньяху заявил о возобновлении операции в Газе после окончания нынешней паузы
Общество
В аэропортах Москвы задержали и отменили 25 рейсов
Общество
На МЦД-1 расписание поездов изменится с 30 ноября по 8 декабря
Мир
ЦАХАЛ уничтожила трех нарушивших условия прекращения огня радикалов
Мир
На Украине сообщили о серии взрывов в Одессе
Общество
Путин пошутил о слезах Силуанова при новых бюджетных тратах
Мир
На египетский КПП «Рафах» доставили шестую группу освобожденных заложников
Мир
Подруга убитой в Турции россиянки рассказала о бегстве ее бывшего мужа
Мир
В Чехии предрекли сценарий Кипра для Украины

МОК не назвал сроки принятия решения по допуску россиян на Олимпиаду – 2024

МОК: решение по допуску россиян на Олимпиаду будет принято в подходящее время
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Urs Lindt
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение об участии спортсменов из РФ в Олимпиаде 2024 года в Париже в подходящее время. Об этом 29 ноября заявил официальный представитель МОК Марк Адамс в ходе пресс-конференции в Париже.

Он указал, что «не может дать конкретную дату», поскольку ситуация постоянно меняется, но пообещал сообщить, когда для решения придет время, передает ТАСС.

При этом Адамс отметил, что МОК будет проверять россиян на соответствие критериям допуска до и после начала Олимпийских игр. По его словам, они продолжат проходить проверку международными федерациями, допускающими их на соревнования.

«В Париже ОКР точно не будет»
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков — о летней Олимпиаде – 2024, уверенности в попадании на Игры-2028 в Лос-Анджелесе и членстве олимпийских советов четырех новых регионов РФ

Ранее, 15 ноября, в Паралимпийском комитете России (ПКР) назвали несправедливыми критерии допуска российских спортсменов на Паралимпийские игры – 2024 в Париже. Там отметили, что критерии ставят их в неравное положение по отношению с атлетами из других государств.

До этого, в сентябре, министр спорта России Олег Матыцин заявил, что около 180 человек из РФ смогут принять участие в Олимпийских играх в 2024 году. По его словам, такое предсказание было сделано на основе квалификаций спортсменов.

МОК рекомендовал спортивным федерациям вообще не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после начала 24 февраля 2022 года проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ней было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

28 марта текущего года исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов неправомерен.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023