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ВС РФ применили акустический комплекс «Языковед» против ВСУ

РИА Новости: ВС России применяют против ВСУ акустический комплекс «Языковед»
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Вооруженные силы России (ВС РФ) использовали против Вооруженных сил Украины (ВСУ) специальный акустический комплекс «Языковед» на херсонском направлении. Об этом 29 ноября сообщил «РИА Новости» командир подразделения группировки войск «Днепр».

«Мобильный комплекс на базе бронированного автомобиля «Тигр». Предназначен для проведения звуковещания, радио- и телевещания в красной и зеленой зонах противника», — рассказал он.

С помощью комплекса осуществляется вещание с призывами к украинским солдатам сдаться в плен.

«Работа приносит очевидные плоды, потому что есть стабильный поток военнопленных с правого берега Днепра и с левого берега Днепра», — отметил собеседник агентства.

Оператор комплекса рассказал, что вещание ведется на русском и украинском языках. При необходимости специалисты смогут добавить вещание на английском языке.

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Ранее, 22 сентября, военнослужащие артиллерийских расчетов гаубиц Д-30 Южной группировки войск залистовали позиции ВСУ на марьинском направлении, применив 122-миллиметровые агитационные снаряды. Старший наводчик орудия с позывным Хаски рассказал, что украинские военные сдаются и выходят на указанные в листовках точки, чтобы сохранить себе жизнь.

20 сентября Минобороны показало, как готовят агитснаряды и отправляют на территорию противника. Военнослужащие артиллерийских расчетов гаубиц Д-30 Центрального военного округа применили 122-миллиметровые агитационные снаряды для залистования позиций ВСУ на краснолиманском направлении.

В июле «Известия» узнали, что военнослужащие ВС РФ начали заряжать агитационные снаряды листовками на английском языке из-за появления множества иностранных наемников на линии фронта. Противник в листовках получает простые и понятные инструкции о том, как связаться с российскими военными, безопасно перейти линию соприкосновения и сдаться в плен.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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