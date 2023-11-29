Поезда «Аэроэкспресс» курсируют штатно в условиях непогоды

Движение поездов компании «Аэроэкспресс» во все аэропорты Москвы осуществляется по графику в условиях усиления снегопада. Об этом сообщается в Telegram-канале компании в среду, 29 ноября.

«Синоптики обещают усиление снегопада и увеличение скорости ветра до 17 м/с до вечера четверга, а в первый день зимы сугробы в столице будут в пять раз выше нормы», — говорится в сообщении.



В компании напомнили, что билет можно купить на сайте перевозчика, в мобильном приложении «Аэроэкспресс», в кассах, в билетных автоматах компании в терминалах, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день в МЧС по Московской области предупредили, что в регионе с 17:00 29 ноября до 18:00 30 ноября ожидаются снег, местами сильный, метель, снежные заносы и гололедица. В связи с этим рекомендуется принять меры предосторожности, пишет РИАМО.

Гражданам рекомендовали не ездить на личном автотранспорте из-за опасности на дорогах. Необходимо подготовиться к возможному отключению электроэнергии.

Ранее, 27 ноября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на этой неделе в Москве ожидаются резкие перепады температур, а самым холодным днем станет среда. Он пояснил, что по сравнению с понедельником температура в среду, 29 ноября, понизится на 10 градусов и вернется к январским значениям.