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Подруга убитой в Турции россиянки рассказала о бегстве ее бывшего мужа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Андрей Кушлевич, бывший муж россиянки Ирины Двизовой, подозреваемый в убийстве ее и ее дочери, беспрепятственно выехал из Турции в Литву вместе с ее сыном. Об этом 29 ноября рассказала «Известиям» подруга убитой Юлия Романенкова.

«Если бы он дал паспорт любой другой женщине, с которой договорился, он бы смог вывезти сына. Он выехал в Анкару с ребенком и вылетел во Франкфурт, а оттуда в Вильнюс. Удивительно, что его нигде не видели, хотя в Европе и Турции не спрашивают никаких дополнительных документов, если вылетает ребенок и фамилии с ним одинаковые», — рассказала она.

Женщина рассказала, что Кушлевич ранее был судим и находился в тюрьме, но сбежал из нее. Из-за этого он находится в международном розыске.

По ее словам, мужчина сначала выстрелил в голову своим жертвам, а потом добил их. «Сначала был выстрел в голову, а потом стрелял в тела. Замотал их, как елки новогодние, и вывез на машине Иры, чтобы выбросить, а потом на ней уехал в Анкару», — рассказала Романенкова.

По ее словам, сейчас близкие погибших пытаются вернуть их тела в Россию и обращались по этому поводу в консульство, но не получили поддержку.

Двойное убийство: россиянка Ирина Двизова с дочерью застрелена в Бодруме
В причастности к трагедии подозревают бывшего мужа модели

Ранее, 28 ноября, турецкие СМИ сообщили, что в Бодруме на обрывистом склоне нашли мертвыми россиянок — модель Ирину Двизову и ее дочь Даяну Двизову. Их тела были обернуты в простыни и связаны веревкой. На следующий день, 29 ноября, сообщалось, что в убийстве подозревается гражданин Литвы Андрей Кушлевич, который также находится в базе розыска МВД РФ по уголовной статье.

Позже в этот день появились кадры, на которых запечатлен подозреваемый в убийстве Двизовой и ее дочери. На записи видно, как мужчина выламывает дверь и при этом кричит женщина. Когда было сделано видео, не уточняется.

Источник из близкого окружения Двизовой сообщил «Известиям», что экс-супруг убитой перед трагедией угрожал ей расправой. Собеседник рассказал, что россиянка с детьми сбежала в Турцию от преследований бывшего мужа через сухопутную границу в Грузии. Однако мужчина выследил их, проник в дом и учинил расправу. Соседка убитой модели сообщила, что экс-супругу Двизовой было запрещено к ней приближаться.

29 ноября полиция Турции подтвердила, что Кушлевич является подозреваемым в убийстве двух россиянок и уже покинул страну. Возбуждено уголовное дело.

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