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Путин заявил о многолетнем промывании мозгов украинцев псевдоисториками

Путин: псевдоисторики десятилетиями промывали мозги людям на Украине
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Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
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Псевдоисторики десятилетиями промывали мозги людям на Украине. Об этом 29 ноября заявил президент России Владимир Путин на Конгрессе молодых ученых.

«Псевдоисторики, о которых вы сказали, людям промывали мозги там [на Украине] десятилетиями. И очень важно, чтобы на основе истинных, настоящих, серьезных исследований у людей было ясное представление, кто они, что они», — заявил Путин.

Он указал на то, что важно показать, что из себя представляет часть русской общности — этнической, культурологической и языковой. По словам Путина, чрезвычайно важно, чтобы у всех россиян было ясное, четкое, основанное на научном знании представление об этой общности русского мира.

Президент подчеркнул, что исследования, которые касаются этой темы, недорого стоят с материальной, финансовой точки зрения и не требуют большой лабораторной базы, но очень много значат.

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Ранее, 10 января, российский военнослужащий с позывным Нелюдим рассказал «Известиям» подробности того, как власти Украины промывали мозги гражданам страны и находили гражданских, готовых нападать на российские войска. Он отметил, что в зоне спецоперации очень много фанатиков.

Путин 29 ноября выступает на III Конгрессе молодых ученых. Ключевая тема конгресса — «Пространство возможностей и развития». Мероприятие открылось 28 ноября и продлится до 30 ноября. Участники обсуждают существующие возможности развития национальной науки в кооперации с бизнесом и государством и знакомятся с ее новейшими достижениями.

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