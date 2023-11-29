Поезда задерживаются на МЦД-3 из-за травмирования пешехода
Поезда следуют с опозданием на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) и третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) в сторону столицы из-за травмирования человека на станции Люберцы-1. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали в среду, 29 ноября.
«Сегодня в 17:24 на станции Люберцы-1 Казанского направления МЖД поездом № 7351 Ипподром — Крюково был травмирован человек, по предварительной информации, нарушивший правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
В настоящий момент пострадавшему оказывают медицинскую помощь.
МЖД призвала граждан соблюдать правила безопасности при нахождении на железнодорожной инфраструктуре, сообщается на сайте kp.ru.
Накануне в Москве сбой произошел на МЦД-4, из-за остановки состава задерживались несколько поездов.
Сбой произошел из-за остановки состава № 6624 Апрелевка — Крутое. Поезд, который по техническим причинам остановился на станции «Нижегородская», убрали, пишет ИА «Регнум».