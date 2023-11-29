Путин поддержал идею о продлении статуса молодого ученого на время декрета

Президент России Владимир Путин поддержал идею продлить статус молодого ученого на время декрета. Об этом 29 ноября он заявил во время диалога с участниками Конгресса молодых ученых.

Таким образом он ответил на замечание одной из участниц конгресса, которая указала на то, что женщинам бывает трудно совмещать стремление реализовать себя в семье и научную работу. Она выступила с предложением перенести практику «остановки часов» на все профильные конкурсы, а также продлить статус молодого ученого.

«Хорошее предложение, очень правильное и реализуемое. Хорошая идея. Обязательно с коллегами поговорю и в правительстве попрошу обратить на это внимание. <...> Согласен полностью, надо обязательно поддержать», — отметил Путин.

Он указал на то, что с введением такой практики женщины смогут не «выпадать» из профессиональной деятельности, и у них всегда останется перспектива. Путин подчеркнул, что женщины будут понимать, что возможность продолжить исследования никуда не денется.

Ранее, 12 октября, сообщалось, что правительство РФ внесет в Госдуму законопроект о сохранении пособий при досрочном выходе из декрета. Предоставляться средства будут и в случае, когда человек решит на время отпуска по уходу за ребенком устроиться в другую компанию, не лишаясь места у основного работодателя. Вводимая норма должна заработать с 2024 года.