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Адвокат убитой в Турции россиянки рассказал, что она просила защиты у полицейских

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Адвокат убитой в турецком Бодруме россиянки Ирины Двизовой Оганес Геворкян рассказал, что Турция не объявила ее бывшего мужа Андрея Кушлевича в розыск и не возбудила дело, несмотря на то что она сообщала об угрозе ее жизни. Об этом он заявил 29 ноября в беседе с «Известиями».

По его словам, полиция запретила лишь подходить к Двизовой и к дому, где она проживает, до определенного расстояния.

Он рассказал, что изначально пара жила в Литве, после чего его клиентка переехала в Москву. Там она обратилась к нему для помощи в бракоразводном процессе.

«Развелись по стандартной причине: не нашли общий язык. Далее бывший муж создавал нездоровые условия для проживания, что явилось причиной для того, чтоб Двизова Ирина взяла своего ребенка несовершеннолетнего, на тот момент трехлетнего, и переехала жить в Москву», — отметил адвокат.

В начале 2022 года Кушлевич шантажировал, что если она не передаст ребенка ему, то он будет принимать меры.

«Будет распространять несоответствующую и ненужную информацию. В соответствии с этим мы подали заявление в полицию. <…> Далее, как только Ирина переехала жить в Турцию, данный гражданин, узнав об этом, полетел туда, постучал в дверь, требовал, чтобы она вышла на разговор. Вызывали полицию, всё это зафиксировано», — указал правозащитник.

Геворкян обратил внимание на то, что он обращался в правоохранительные органы Турции, но это не дало желаемого результата.

«Я обращался в правоохранительные органы по процессуальному порядку, но к сожалению, это не дало желаемого результата. Желаемым результатом было бы, если Турция или экстрадировала данного человека в Россию, потому что он в РФ находится в розыске с 2017 года, или по местному законодательству его бы привлекли к уголовной ответственности», — заключил он.

Что известно об убийстве российской модели и ее дочери в Турции. Главное

28 ноября турецкие СМИ сообщили, что в Бодруме на обрывистом склоне нашли мертвыми россиянку — модель Ирину Двизову и ее дочь Даяну Двизову. Их тела были обернуты в простыни и связаны веревкой. На следующий день, 29 ноября, сообщалось, что в убийстве подозревается гражданин Литвы Андрей Кушлевич, который также находится в базе розыска МВД РФ по уголовной статье. Отмечается, что он выпустил в своих жертв пять пуль, после чего, взяв пятилетнего сына, скрылся в Литве через Францию.

Позже в этот день появились кадры, на которых запечатлен подозреваемый в убийстве Двизовой и ее дочери. На записи видно, как мужчина выламывает дверь и при этом кричит женщина. Когда было сделано видео, не уточняется.

Источник из близкого окружения Двизовой сообщил «Известиям», что экс-супруг убитой перед трагедией угрожал ей расправой. Собеседник рассказал, что россиянка с детьми сбежала в Турцию от преследований бывшего мужа через сухопутную границу в Грузии. Однако мужчина выследил их, проник в дом и учинил расправу. Соседка убитой модели сообщила, что экс-супругу Двизовой было запрещено к ней приближаться.

Генконсульство России в Анталье сообщило «Известиям», что находится на связи с правоохранительными органами после сообщений об убийстве двух россиянок в Бодруме. После получения необходимых сведений журналистам и общественности будет дан дополнительный комментарий по ситуации.

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