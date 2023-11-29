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Избивший певицу до состояния комы Хасбулатов напал на журналистку

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Фото: РЕН ТВ
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Зелимхан Хасбулатов, обвиняемый в избиении до состояния комы российской певицы Алены Андерс, напал на журналистку по имени Надежда прямо в зале суда. Об этом 29 ноября сообщает ИА «Регнум» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как мужчина ударил девушку ногой, когда та попыталась узнать, за что он избил Андерс. Сама корреспондент отметила, что обвиняемый не впервые проявляет агрессию по отношению к ней.

«На прошлом заседании он послал меня на три буквы и сказал, что ни одной женщине не позволено «вытирать об него ноги». Эта фраза была адресована Алене, которую он жестоко избил и держал в бессознательном состоянии. В прошлый раз его крепко держали конвоиры, у него просто не было возможности физически причинить мне что-то», — поделилась Надежда.

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Ранее, 7 ноября, в Пресненском районном суде Москвы состоялось первое заседание по делу об избиении певицы. Хасбулатову вменяются в вину деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Сам он в суде заявил, что отрицает свою вину в избиении Андерс.

По данным обвинения, Андерс и Хасбулатов проводили вместе время в московской квартире 14 февраля. После этого 29-летняя девушка перестала выходить на связь. После Хасбулатов рассказал матери Андерс, что ее дочь приболела. Девушку госпитализировали, ей диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и другие тяжкие телесные повреждения.

Позднее, 13 ноября, певица рассказала, что после избиения стала инвалидом II группы. Девушка также призналась, что систематически сталкивалась с насилием со стороны возлюбленного, но не могла уйти из-за постоянных манипуляций с его стороны.

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