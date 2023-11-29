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ФК «Динамо» в меньшинстве победил «Зенит» в первом матче 1/4 финала Кубка России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Московский футбольный клуб «Динамо» в меньшинстве победил петербургский «Зенит» в первом матче 1/4 финала «Пути РПЛ» Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Матч прошел 29 ноября в Москве на стадионе имени Льва Яшина.

На 69-й минуте полузащитник хозяев Хорхе Карраскаль был удален за вторую желтую карточку. На 74-й минуте его одноклубник Федор Смолов забил единственный мяч в матче.

Ответная игра состоится 12 марта 2024 года. Победитель серии выйдет в полуфинал «Пути РПЛ» Кубка России, проигравший продолжит борьбу в «Пути регионов».

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3 ноября стали известны все четвертьфинальные пары Кубка России. По итогам жеребьевки на этой стадии также встретятся «Ростов» и ЦСКА, «Оренбург» и «Спартак», а также «Балтика» и «Локомотив».

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