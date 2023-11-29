Движение по мосту через реку Череха открыли под Псковом после ремонта
В Псковском районе завершили капитальный ремонт моста через реку Череха. Движение по нему открыли в среду, 29 ноября, сообщили Псковской ленте новостей в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.
Мост расположен на региональной автодороге Быстроникольское – Черская. В рамках ремонта было восстановлено транспортно-эксплуатационное состояние сооружения. Так, подрядчик выполнил устройство конструкций опор, смонтировал балки пролетного строения, уложил выравнивающий слой из бетона, гидроизоляцию и два слоя асфальта.
Как уточняет Псковское агентство информации, до сдачи объекта в эксплуатацию осталось заасфальтировать подходы к мосту протяженностью 400 м, обустроить лестничные сходы, демонтировать временный мост и дорогу.
Подрядчиком выступило ООО «Строительная компания «Балтийский берег». Стоимость контракта с ним составила более 470 млн рублей. Работы велись с 2022 года на средства федерального и регионального бюджетов.