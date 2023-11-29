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В Омской области обвиняемому в расчленении жены мужчине вынесут приговор

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Житель города Тара Омской области, 33-летний Владимир Кочкин, который обвиняется в убийстве и последующем расчленении жены, предстанет перед судом. Об этом 29 ноября сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в конце июня жительница Тары направила в правоохранительные органы сообщение о пропаже своей 36-летней сестры. После этого сразу начались поиски пропавшей.

По данным следствия, у женщины возникла ссора с мужем, в результате чего он нанес ей удар топором по голове. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина отвез тело жены в лес, расчленил и сжег, предварительно облив горючей жидкостью.

Он также пытался скрыть свою причастность к убийству, принимая участие в поисках супруги. Однако в доме, где проживала убитая, следователи обнаружили замытые следы крови на диване и другие доказательства.

«Подозреваемый признался в содеянном и показал место, где спрятал тело. 18 июля он был задержан. При проведении с подозреваемым следственного действия — проверки показаний на месте — следователями были обнаружены останки погибшей», — говорится в сообщении СК.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением, которое было утверждено прокурором, направлено в суд для рассмотрения. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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В октябре суд арестовал 63-летнего пенсионера, подозреваемого в убийстве и расчленении собственного сына. В прокуратуре Ленинградской области сообщили, что мужчина во время ссоры с сыном убил его кухонным ножом, после чего расчленил тело и выбросил останки в реку.

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