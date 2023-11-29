Неоновый «Снежный палантин» смонтируют на Коммунальном мосту в Томске

На Коммунальном мосту в Томске к новогодним праздникам смонтируют праздничную иллюминацию «Снежный палантин». Об этом сообщают томские «Горсети» в своем Telegram-канале.

«Конструкции «Снежный палантин» окутают опоры освещения и подарят дополнительный свет, а также праздничное настроение. Композицию составляют 67 светодиодных фигур в форме спиралей с художественным узором», — говорится в сообщении.

Ближе к Новому году различные перетяги, консоли, гирлянды и «гибкий неон» появятся на проспектах Ленина, Фрунзе, Кирова, набережной реки Томи, улицах Красноармейской, Елизаровых, Богдана Хмельницкого, Ломоносова и других, уточняет РИА «Томск».

Кроме того, в городе установят конструкции для 11 светодиодных фонтанов.

Как отмечает информагентство, новогоднее оформление в Томске будет связано с годом Дракона, который, согласно восточному календарю, наступит в 2024-м. Акцент дизайнеры предложили сделать на «Доме с драконом» архитектора Оржешко.