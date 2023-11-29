Дело возбудили по факту гибели женщины в пьяном ДТП на мурманской трассе
В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины в пьяном ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Авария произошла 27 ноября в 6:30 утра на 93-м км автодороги Пиренга – Ковдор. По данным следствия, 42-летний водитель Ford Focus не справился с управлением и потерял контроль за движением авто. Машина вылетела с проезжей части в кювет и опрокинулась на крышу.
Пассажирка иномарки получила различные травмы, от которых скончалась на месте до прибытия скорой помощи.
«В результате проведенного освидетельствования у водителя иномарки установлено состояние алкогольного опьянения, поскольку в выдыхаемом воздухе у последнего обнаружено содержание паров этилового спирта — 0, 78 мг/л», — говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Автомобилисту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, пишет ИА «Би-порт».
Максимальная санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.