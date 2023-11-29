В Германии заявили о неспособности НАТО противостоять ВС России

Военный эксперт Кристиан Меллинг в интервью немецкой телепередаче ZDF заявил, что НАТО не располагает военным потенциалом, чтобы остановить на границах российские войска в случае возникновения подобной угрозы.

Меллинг указал, что боевая мощь или обороноспособность Североатлантического альянса должны определяться через его способность удержать Россию от вторжения или предотвратить его.

«А к настоящему времени НАТО такими возможностями не обладает», — отметил он, добавив, что с такой позицией «согласны все страны».

По мнению эксперта, в Европе не хватает техники, живой силы, командования, штабов и других элементов, позволяющих противостоять Вооруженным силам (ВС) РФ.

«Европа сама по себе сейчас находится на очень низком уровне обороноспособности», — заключил Меллинг.

Ранее в этот день глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) де-факто становятся армией НАТО. В свою очередь, генсек альянса Йенс Столтенберг сказал, что поставками военной помощи НАТО помогает ВСУ стать полностью совместимыми с западными армиями.

В тот же день замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сказал «Известиям», что вооруженный конфликт между РФ и НАТО не исключен, но возможная эскалация полностью зависит от действий альянса. Рябков заметил, что бесконечное посягательство на российские интересы на «сердцевинном» для России направлении является «опасным путем».

До этого, 15 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО для России неприемлемо в любом виде.

16 октября президент России Владимир Путин в интервью медиакорпорации Китая заявил, что для Москвы важен внеблоковый статус Украины, указав на то, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других.

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.