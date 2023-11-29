СМИ сообщили о низких шансах Байдена на переизбрание из-за его поддержки Израиля

Негативная реакция американских избирателей арабского происхождения может поставить под угрозу переизбрание президента США Джо Байдена в большинстве колеблющихся штатов в 2024 году. Об этом 29 ноября сообщило издание Axios.

Так, по его данным, арабское население проживает в штатах Мичиган, Вирджиния, Джорджия, Аризона и Пенсильвания. Несмотря на то, что надежных статистических данных о количестве зарегистрированных избирателей нет, даже незначительные изменения могут повлиять на результаты будущих выборов.

Axios приводит данные бюро переписи населения США, согласно которым в стране проживают около 2 млн американцев арабского происхождения. При этом арабо-американский институт считает, что это число приближается к 3,8 млн, поскольку перепись не собирает данные о религиозной принадлежности.

Издание также ссылается на свой обзор результатов выборов, прошедших в 2020 году. Тогда, если бы небольшая часть голосов американцев-мусульман или американцев арабского происхождения в штатах Джорджия, Аризона или Мичиган перешли бы на сторону республиканцев или не стали голосовать, Байден проиграл бы выборы.

Ранее в этот день американская некоммерческая организация Open Secrets сообщила, что в ходе предвыборной кампании 2020 года Байден заручился в несколько раз большей финансовой поддержкой от произраильских спонсоров по сравнению с другими кандидатами. Речь идет о сумме в почти $4 млн.

До этого, 20 ноября, газета The Wall Street Journal сообщила о потере Байденом поддержки среди миллениалов (тех, кто родился с 1980-х до конца 1990-х годов) и представителей поколения Z (тех, кто родился с конца 1990-х до начала 2010-х годов), поскольку не может найти с ними общий язык. Как отметил глава политической организации «Молодые демократы Университета Эмори» Даниэл Парр, президент США «выглядит оторванным от реальности».

19 ноября телеканал NBC News со ссылкой на проведенный им опрос сообщил, что рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня за всё время его нахождения на посту лидера страны. Как указал телеканал, рейтинг одобрения президента снизился на 40% из-за того, что большая часть населения страны не поддерживает подход нынешнего лидера страны к внешней политике и его позицию по конфликту на Ближнем Востоке.

Выборы президента Соединенных Штатов пройдут в ноябре 2024 года.