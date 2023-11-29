Чернышенко подвел итоги конкурса по развитию «Новой Анапы»

Победителем архитектурного конкурса по развитию круглогодичного морского курорта «Новая Анапа» стала компания «Творческие технологии». Об этом 29 ноября сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Уровень работ финалистов действительно нас впечатлил. Нет сомнений, что все идеи, которые были предложены финалистами, очень проработанные с точки зрения экологического, исторического, культурного наследия, а самое главное — создание комфортных условий и выполнение поручения президента о том, чтобы к 2030 году дополнительно 10 млн туристов наших могли круглогодично отдыхать на морских курортах, будет выполнено», — сказал он в координационном центре правительства.

Помимо победителя в конкурсе участвовали архитектурное бюро «Студия 44», институт «Мосинжпроект» и студенческое объединение «Студия 5». Член жюри конкурса Сергей Суханов отметил, что их идеи также будут учтены при разработке мастер-плана курорта.

«Уверен, что все эти люди будут работать вместе с нами над завершением мастер-плана, который будет готов в первом полугодии 2024 года и который будет представлен правительственной подкомиссии на рассмотрение и утверждение. После этого будут сформированы инвестиционные лоты и через открытый конкурс будут приглашены инвесторы на реализацию этого мегапроекта», — сказал он.

Планируется, что семейный курорт «Новая Анапа» будет создан в районе станицы Благовещенской Краснодарского края, в 25 км от Анапы. Предполагаемая площадь территории — 1806 га. Номерной фонд нового круглогодичного курорта составит от 15 тыс. до 25 тыс. номеров.

Ранее, 12 июля, Чернышенко рассказал, что к 2030 году круглогодичные морские курорты будут созданы в России на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях, что создаст не менее 44 тыс. новых гостиничных мест. Отраслевые ведомства и регионы проработают вопросы строительства обеспечивающей инфраструктуры и льготных кредитов для реализации проектов.

16 июня президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) отметил, что в прошлом году внутренний туристический поток в РФ заметно вырос: численность российских туристов в коллективных объектах размещения увеличилась на 16,7%, это почти 10 млн человек.

До этого, 23 января, Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным рассказал, что туристический поток в России в ходе зимних каникул составил более 12 млн человек. Помимо самых популярных туристических маршрутов, таких как Москва, Санкт-Петербург и Казань, наблюдалось увеличение туристической привлекательности курортов Северного Кавказа, отмечал он.