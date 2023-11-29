Реклама
Прямой эфир
Мир
Постпред Израиля при ООН назвал условие прекращения конфликта в Газе
Экономика
В Минэнерго заявили о стабилизации внутреннего рынка моторных топлив
Мир
СМИ сообщили о низких шансах Байдена на переизбрание из-за его поддержки Израиля
Мир
В программу сотрудничества НАТО и Украины на 2024 год не вошло летальное оружие
Наука и техника
Путин заявил о быстром избавлении России от «технологической иглы» Запада
Мир
Нетаньяху заявил о возобновлении операции в Газе после окончания нынешней паузы
Мир
Генсек ООН призвал частный сектор оказать помощь сектору Газа
Мир
В НАТО заявили об отсутствии давления на Киев в вопросе переговоров с Москвой
Мир
«Бригады Аль-Кассама» освободили двух россиян по просьбе руководства РФ
Мир
В ЦАХАЛ возложили на ХАМАС ответственность за гибель трех заложников
Мир
На футболиста Роналду подали в суд в США из-за криптовалюты
Политика
Путин выступил за увеличение числа фундаментальных исследований в РФ
Мир
Глава ЕК фон дер Ляйен назвала ошибкой выход Великобритании из Евросоюза
Наука и техника
В Казани впервые провели онкологическую операцию с очками дополненной реальности

Чернышенко подвел итоги конкурса по развитию «Новой Анапы»

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Победителем архитектурного конкурса по развитию круглогодичного морского курорта «Новая Анапа» стала компания «Творческие технологии». Об этом 29 ноября сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Уровень работ финалистов действительно нас впечатлил. Нет сомнений, что все идеи, которые были предложены финалистами, очень проработанные с точки зрения экологического, исторического, культурного наследия, а самое главное — создание комфортных условий и выполнение поручения президента о том, чтобы к 2030 году дополнительно 10 млн туристов наших могли круглогодично отдыхать на морских курортах, будет выполнено», — сказал он в координационном центре правительства.

Помимо победителя в конкурсе участвовали архитектурное бюро «Студия 44», институт «Мосинжпроект» и студенческое объединение «Студия 5». Член жюри конкурса Сергей Суханов отметил, что их идеи также будут учтены при разработке мастер-плана курорта.

«Уверен, что все эти люди будут работать вместе с нами над завершением мастер-плана, который будет готов в первом полугодии 2024 года и который будет представлен правительственной подкомиссии на рассмотрение и утверждение. После этого будут сформированы инвестиционные лоты и через открытый конкурс будут приглашены инвесторы на реализацию этого мегапроекта», — сказал он.

Планируется, что семейный курорт «Новая Анапа» будет создан в районе станицы Благовещенской Краснодарского края, в 25 км от Анапы. Предполагаемая площадь территории — 1806 га. Номерной фонд нового круглогодичного курорта составит от 15 тыс. до 25 тыс. номеров.

Вынь да построй: госземли отдадут под инфраструктуру для туризма
Новый механизм упростит выдачу участков и приведет к масштабному развитию сферы, считают эксперты

Ранее, 12 июля, Чернышенко рассказал, что к 2030 году круглогодичные морские курорты будут созданы в России на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях, что создаст не менее 44 тыс. новых гостиничных мест. Отраслевые ведомства и регионы проработают вопросы строительства обеспечивающей инфраструктуры и льготных кредитов для реализации проектов.

16 июня президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) отметил, что в прошлом году внутренний туристический поток в РФ заметно вырос: численность российских туристов в коллективных объектах размещения увеличилась на 16,7%, это почти 10 млн человек.

До этого, 23 января, Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным рассказал, что туристический поток в России в ходе зимних каникул составил более 12 млн человек. Помимо самых популярных туристических маршрутов, таких как Москва, Санкт-Петербург и Казань, наблюдалось увеличение туристической привлекательности курортов Северного Кавказа, отмечал он.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023