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Более 25 тыс. волонтеров подали заявки на конкурс «Доброе сердце столицы»

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Более 25 тыс. человек в составе команд и индивидуально подали заявки на участие в конкурсе «Доброе сердце столицы», сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что в общей сложности поступило 800 заявок. «Больше всего анкет — 286 — получено в номинации «Я — волонтер». Их авторы рассказывали о своих проектах и делились достижениями. Теперь участникам предстоит пройти тестирование и решить задачи, основанные на реальной волонтерской практике. В конце декабря подведем итоги», — отметила Сергунина.

Конкурс включает три направления: «Деятельность», «Проект» и «Команда». В каждом предусмотрены несколько номинаций. Так, в конкурсном направлении «Деятельность» предусмотрено три номинации: для участников от 14 до 54 лет, старше 54 лет, а также для руководителей волонтерских центров и организаций в возрасте от 18 лет.

В категории «Проект» выделено две номинации: «Организатор добрых дел» и «Добрая идея». В первой могут участвовать команды численностью от трех человек, которые уже занимаются волонтерством, а также индивидуальные участники. Во второй будут рассматривать еще не реализованные, но потенциально полезные идеи волонтеров старше 14 лет.

В направлении «Команда» — три номинации: для школьников, учащихся колледжей и студентов.

В этом году волонтерские объединения подали 113 заявок в номинации «Добрая команда. Школа», 40 — в категории «Добрая команда. Вуз» и 24 — в номинации «Добрая команда. Колледж».

Отдельно компании и некоммерческие организации предложили поощрить 143 волонтеров, которые помогали им проводить различные мероприятия и участвовали в социально ориентированных проектах.

Конкурс «Доброе сердце столицы» организован ресурсным центром «Мосволонтер» при поддержке городского комитета общественных связей и молодежной политики.

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