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Эксперт рассказал о способах вербовки россиян спецслужбами Украины

Генерал-майор ФСБ Михайлов: спецслужбы могут вербовать россиян через кол-центры
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Единой технологии вербовки россиян украинскими спецслужбами не существует, в каждом случае применяются индивидуальные способы. Людей могут привлекать к совершению преступлений на материальной, идейной и компрометирующей базах, используя кол-центры или базы данных. Об этом генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) в отставке Александр Михайлов рассказал в среду, 29 ноября.

По мнению Михайлова, термин «вербовка» не совсем корректен, когда россиян привлекают к совершению единичных преступлений вроде поджогов военкоматов.

«Вербовка предполагает длительное сотрудничество, формализацию отношений. А тут человек просто привлекается для какого-то поручения, совершает преступление и арестовывается», — объяснил генерал-майор в беседе с Lenta.Ru.

Михайлов отметил, что украинские спецслужбы располагают большой базой россиян, имеющих контакты с Украиной.

«Когда была волна поджогов военкоматов, вербовали через кол-центры. Набирали людей, предлагали, убеждали. Сегодня тоже есть большие базы, те же, которыми обладают и мошенники», — заключил военный эксперт.

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Ранее в этот день ФСБ задержала планировавшего взорвать военкомат в Воронеже агента украинских террористов. Теракт удалось предотвратить на стадии подготовки, сообщается на сайте aif.ru.

Сотрудники ФСБ провели обыски по месту жительства задержанного. Обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, в гаджетах найдена интернет-переписка с вербовщиками, изобличающая преступную деятельность злоумышленника, сообщает телеканал «Звезда».

Было возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное приобретение, изготовление и хранение взрывных устройств», сообщается на сайте kp.ru.

Задержанный арестован, ведется следствие.

Днем ранее стало известно, что в аэропорту Кемерово был задержан местный житель, который собирался воевать на стороне Вооруженных сил Украины. Задержанный приобрел камуфляж, медицинские препараты, средства связи и билеты.

В отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ («Государственная измена») и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»).

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