Россия лишилась места в исполнительном совете ОЗХО на 2024 год

Россия лишилась места в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2024 год. Об этом свидетельствуют результаты голосования, проведенного 29 ноября в ходе 28-й Конференции государств — участников организации.

РФ получила 65 голосов, однако необходимый минимум составляет 66 голосов, сообщает ТАСС. Всего в исполнительный совет было избрано 21 государство.

От восточноевропейской группы в совет вошли Литва, Польша и Украина. Бельгия, Дания, Греция, Новая Зеландия и Испания представят Западную Европу.

Кроме того, в совет были включены Алжир, Гана, Нигерия и ЮАР от стран Африки, а также Бангладеш, Иран, Малайзия и Пакистан — от Азии. Латинскую Америку и страны Карибского бассейна представят Чили, Эквадор, Сальвадор и Гватемала.

Исполнительный совет ОЗХО — руководящий орган организации. Он осуществляет надзор за деятельностью технического секретариата и отвечает за оказание содействия эффективному соблюдению Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО).

Срок полномочий РФ в исполнительном совете истекает в мае 2024 года.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский, выступая на конференции 27 ноября, заявил, что США и их единомышленники стремятся вытеснить Россию из исполнительного комитета. В связи с этим в восточноевропейской группе по указанию Вашингтона и Брюсселя было создано антироссийское лобби из 18 стран, указал он.

На конференции Лысогорский также заявлял, что у России имеются неоспоримые доказательства того, что США участвуют в поставках на Украину токсичных химикатов. Кроме того, он отметил, что у РФ есть сведения о применении агентами спецслужб Киева токсичных химикатов против руководства новых субъектов России.

Позже, 29 ноября, постпред РФ при ОЗХО, посол России в Нидерландах Александр Шульгин также выразил обеспокоенность появившейся в СМИ информацией об угрозе применения Израилем химического оружия. Россия призывает израильскую сторону ратифицировать КЗХО как можно скорее, подчеркнул он.

С 27 ноября по 1 декабря в Гааге проходит 28-я Конференция государств — участников ОЗХО.