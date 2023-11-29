Как провести новогодний корпоратив в 2023-2024 году

Перед Новым годом многие компании подводят итоги проделанной работы, поощряют успехи сотрудников и создают условия для общения в неформальной обстановке. Речь идет о новогодних корпоративах, которые проводит почти каждый коллектив. В преддверии Нового года – 2024 компании уже сейчас задумываются над тем, как отпраздновать окончание календарного периода, а «Известия» предлагают лучшие идеи для новогодних корпоративов.

Когда проводить корпоратив на Новый 2024 год

Как выяснили специалисты Русской школы управления, большинство компаний (74%) планируют провести мероприятия в декабре 2023 года, хотя некоторые организации (3%) переносят корпоратив на январь 2024-го.

При этом 23% компаний к концу ноября еще не назначили дату проведения праздника для сотрудников. В среднем, на организацию ивента может уйти до месяца времени, поэтому лучше озаботиться вопросом заранее и забронировать место для проведения мероприятий.

Многие компании организуют корпоративы непосредственно в предпраздничные дни, когда сотрудники уже настроены не на работу, а на скорый отдых. Как правило, самой насыщенной на события становится последняя пятница в году — и в 2023-м это 29 декабря.

Где проводить корпоратив на Новый 2024 год

Для новогоднего корпоратива лучше всего подойдет просторное помещение, где соберутся несколько десятков человек коллектива. Компании арендуют банкетные залы, лофты и помещения ресторанов. Лучшие места бронируют заранее, порой даже за несколько месяцев, тем более что заведения часто предлагают хорошую скидку за раннее бронирование.

Решить вопрос и с местом, и с досугом, можно, если провести корпоратив в развлекательном учреждении. Например, сводить коллектив в боулинг, лазертаг или картинг или же отвести сотрудников на квест. К слову, многие квесты служат не только развлекательным целям — они помогают поднять командный дух и сплотить коллектив.

Некоторые компании организуют праздничные мероприятия прямо в офисе, накрывая стол и приглашая ведущих.

Как провести корпоратив на Новый год – 2024: сценарии и идеи

Любой корпоратив подразумевает застолье — компании устраивают банкет для сотрудников, в ходе которого руководство выступает с торжественной речью и подводит итоги года. Чаще всего отличившихся сотрудников поощряют премиями и подарками.

Многие организации приглашают аниматоров, которые проводят для сотрудников игры и конкурсы. Как правило, главной целью таких развлечений является тимбилдинг и укрепление дружественной атмосферы в коллективе.

В последние годы популярной стала игра «Тайный Санта» — ее суть в том, что сотрудники в анонимном порядке обмениваются подарками. Первоначально люди не знают, кто дарит им, зато получают собственного подопечного, чьи желания постараются исполнить. Ко дню корпоратива все подарки обычно готовы, и сотрудники торжественно обмениваются презентами.

Популярностью на корпоративах пользуются викторины, к которым охотно подключается большинство сотрудников. Иногда для музыкального сопровождения вечера руководство приглашает артистов. Наконец, продолжить праздновать члены коллектива всегда могут в караоке или клубе.

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