Чехия задержала подозреваемого в подготовке убийстве сикхского сепаратиста

Чешские власти по наводке США задержали гражданина Индии, подозреваемого в подготовке убийства в Нью-Йорке лидера сикхских сепаратистов якобы по заданию индийского правительственного чиновника. Об этом в среду, 29 ноября, сообщается на сайте министерства юстиции США.

Обвинения, связанные с планированием заказного убийства и наймом киллера, предъявлены 52-летнему Нихилу Гупте. Подозреваемый ожидает экстрадиции в Соединенные Штаты.

«Чешские власти арестовали Гупту 30 июня 2023 года в соответствии с двусторонним договором об экстрадиции», — говорится в сообщении ведомства.

По заявлению прокурора Дэмиана Уильямса, мужчина договаривался убить гражданина США индийского происхождения, который публично выступал за создание суверенного государства для этнорелигиозного меньшинства в Индии — сикхов.

При этом американские власти считают, что заговором руководил некий индийский правительственный чиновник, проходящий в материалах дела под псевдонимом СС-1. Он распорядился о найме Гуптой киллера, который оказался сотрудником американской полиции под прикрытием.

18 июня в Канаде был убит другой сторонник независимой родины сикхов Хардип Сингх Ниджар. По мнению канадской стороны, индийское правительство якобы было причастно к убийству лидера сикхской общины.

На фоне этого в середине сентября Индия объявила о высылке высокопоставленного канадского дипломата в ответ на аналогичные действия со стороны североамериканского государства. А в начале октября СМИ писали, что Индия потребовала от Канады отозвать около 40 дипломатов.