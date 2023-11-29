Нетаньяху заявил о возобновлении операции в Газе после окончания нынешней паузы

Израиль возобновит наземную операцию в секторе Газа после завершения нынешнего этапа возвращения заложников. Об этом 29 ноября заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«В последние несколько дней я слышу вопрос — вернется ли Израиль к боевым действиям после того, как этот этап возвращения наших похищенных будет исчерпан? Я отвечаю однозначно — да», — сказал он в обращении к нации, размещенном на его странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

Нетаньяху подчеркнул, что еще неделю назад успехи Израиля в освобождении заложников казались фантастикой. При этом страна не может вернуться к борьбе до победного конца.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник, что переговоры о продлении перемирия между Израилем и ХАМАС находятся в процессе, хотя обе стороны в нем заинтересованы. Кроме того, продолжаются контакты с посредниками из Катара и Египта, добавляется в публикации.

Ранее в этот день боевое крыло палестинской группировки «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» сообщило, что трое удерживаемых в секторе Газа заложников погибли в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Пресс-служба ЦАХАЛ возложила ответственность за это на ХАМАС.

29 ноября телерадиокомпания ABC News со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что в секторе Газа всё еще удерживается 161 заложник. По данным администрации, 10 из них в возрасте 75 лет и старше, четверым заложникам 18 или 19 лет, четверо младше 18 лет.

Также в этот день сообщалось, что Израиль и ХАМАС достигли предварительной договоренности о продлении перемирия еще на два дня. За день в ХАМАС заявили, что Израиль добавил имена 50 палестинских женщин, удерживаемых в его тюрьмах, к предыдущему списку заключенных, о котором объявлялось в начале переговоров по соглашению о гуманитарном перемирии.

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.