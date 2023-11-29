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«Динамо» и «Зенит» объявили составы на матч в Кубке России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк
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Московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит» объявили стартовые составы на четвертьфинальный матч Кубка России по футболу, который состоится 29 ноября.

В составе «Динамо» сыграют Антон Шунин, Роберто Фернандес, Фабиан Бальбуэна, Сергей Паршивлюк, Диего Лаксальт, Дмитрий Скопинцев, Хорхе Карраскаль, Даниил Фомин, Бителло, Муми Нгамалё и Константин Тюкавин.

У «Зенита» с первых минут вышли Денис Адамов, Дуглас дос Сантос, Родригао, Данил Круговой, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Вильсон Изидор и Иван Сергеев.

Игра проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Победитель встречи выйдет в полуфинал пути Российской премьер-лиги (РПЛ), проигравший продолжит борьбу за трофей во втором этапе четвертьфинала пути регионов.

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3 ноября стали известны все четвертьфинальные пары Кубка России. По итогам жеребьевки на этой стадии также встретятся «Ростов» и ЦСКА, «Оренбург» и «Спартак», а также «Балтика» и «Локомотив».

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