Генсек ООН призвал частный сектор оказать помощь сектору Газа

Частный сектор должен помочь с поставкой товаров первой необходимости в сектор Газа. Об этом 29 ноября заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) всемирной организации, трансляция которого велась на YouTube-канале ООН.

По его словам, поддержка частного сектора необходима для того, чтобы пополнить опустевшие магазины в палестинском анклаве, а также помочь с товарами первой необходимости.

Генсек ООН также сообщил о гибели в секторе Газа 111 сотрудников организации. Он подчеркнул, что гражданские лица, включая сотрудников ООН, должны быть защищены.

«Гражданские объекты должны быть защищены, нельзя наносить удары по объектам ООН», — добавил он.

Накануне Гутерриш заявил, что гуманитарное перемирие в зоне израильско-палестинского конфликта — не выход, а лишь шаг в правильном направлении. Он указал, что оно не решает ключевых проблем, поэтому нужно объявить гуманитарное прекращение огня, которое приведет к безусловному и немедленному освобождению всех заключенных и даст возможность поставлять гуманитарную помощь всем жителям Газы.

Соглашение о временном прекращении огня между Израилем и сектором Газа вступило в силу утром 24 ноября. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). Так, в ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.