Реклама
Прямой эфир
Мир
Нетаньяху заявил о возобновлении операции в Газе после окончания нынешней паузы
Мир
Генсек ООН призвал частный сектор оказать помощь сектору Газа
Мир
В НАТО заявили об отсутствии давления на Киев в вопросе переговоров с Москвой
Мир
«Бригады Аль-Кассама» освободили двух россиян по просьбе руководства РФ
Мир
В ЦАХАЛ возложили на ХАМАС ответственность за гибель трех заложников
Мир
На футболиста Роналду подали в суд в США из-за криптовалюты
Мир
Словакия расширила запрет на импорт сельхозпродукции с Украины
Мир
Глава ЕК фон дер Ляйен назвала ошибкой выход Великобритании из Евросоюза
Наука и техника
В Казани впервые провели онкологическую операцию с очками дополненной реальности
Экономика
Цена нефти Brent на ICE превысила $83 за баррель впервые с 15 ноября
Мир
Посол Израиля заявил о семи россиянах в плену ХАМАС
Мир
Кулеба заявил о становлении ВСУ де-факто армией НАТО
Общество
Суд заочно арестовал певицу Джамалу по делу о фейках о ВС РФ
Мир
Глава МИД Латвии назвал Россию единственной внешней угрозой для Европы
Сюжет:

Генсек ООН призвал частный сектор оказать помощь сектору Газа

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Naaman Omar apaimages
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Частный сектор должен помочь с поставкой товаров первой необходимости в сектор Газа. Об этом 29 ноября заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) всемирной организации, трансляция которого велась на YouTube-канале ООН.

По его словам, поддержка частного сектора необходима для того, чтобы пополнить опустевшие магазины в палестинском анклаве, а также помочь с товарами первой необходимости.

Генсек ООН также сообщил о гибели в секторе Газа 111 сотрудников организации. Он подчеркнул, что гражданские лица, включая сотрудников ООН, должны быть защищены.

«Гражданские объекты должны быть защищены, нельзя наносить удары по объектам ООН», — добавил он.

Четыре дня мира: Израиль и ХАМАС договорились остановить насилие
Пока — только на время

Накануне Гутерриш заявил, что гуманитарное перемирие в зоне израильско-палестинского конфликта — не выход, а лишь шаг в правильном направлении. Он указал, что оно не решает ключевых проблем, поэтому нужно объявить гуманитарное прекращение огня, которое приведет к безусловному и немедленному освобождению всех заключенных и даст возможность поставлять гуманитарную помощь всем жителям Газы.

Соглашение о временном прекращении огня между Израилем и сектором Газа вступило в силу утром 24 ноября. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). Так, в ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023